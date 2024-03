Badante tenta di uccidere 98enne: arrestata per tentato omicidio

FOGGIA - Una badante di 58 anni è stata arrestata a Foggia per tentato omicidio. Lo scorso 7 febbraio, la donna aveva aggredito la 98enne che assisteva, colpendola alla testa con un soprammobile e costringendola a ingerire una sostanza corrosiva, presumibilmente acido muriatico.L'episodio è avvenuto in un appartamento in via De Amicis. I vicini di casa, allarmati dai rumori provenienti dall'abitazione, hanno chiamato i soccorritori e le forze dell'ordine. La Polizia, giunta sul posto, ha trovato le due donne prive di sensi.Entrambe sono state trasportate in ospedale, dove sono state ricoverate in prognosi riservata. L'anziana, nonostante l'età, si è ripresa. La badante, invece, ha tentato di togliersi la vita ingerendo la stessa sostanza corrosiva che aveva dato alla sua assistita.Le indagini della Polizia hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e hanno portato all'arresto della badante con l'accusa di tentato omicidio.La vicenda ha destato grande orrore e preoccupazione nella comunità di Foggia. Un gesto efferato che ha colpito una donna anziana e indifesa.La badante, che si trovava in Italia da poco tempo, era stata assunta dalla famiglia della 98enne per accudirla. Non si conoscono ancora i motivi che l'hanno spinta a compiere un simile atto di violenza.