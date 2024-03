Bambina di 9 anni scomparsa a Bari: ricerche in corso

Nome: Carmen

BARI – Proseguono le ricerche di Carmen, una bambina di 9 anni scomparsa da Bari nel tardo pomeriggio di sabato. La piccola si sarebbe allontanata dalla sua abitazione nel quartiere Madonnella, probabilmente in compagnia di un amichetto 14enne del doposcuola che frequentava in una cooperativa sociale di Japigia.Al momento della scomparsa, Carmen indossava un completo grigio. Le ricerche sono affidate ai Carabinieri che stanno battendo palmo a palmo la città e le zone circostanti.L'allarme è stato lanciato dai genitori quando, non vedendo la figlia rientrare a casa, hanno iniziato a cercarla e a chiedere informazioni ai vicini. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e sono ancora in corso in queste ore.Gli investigatori stanno vagliando tutte le ipotesi, compresa quella che la bambina si sia allontanata volontariamente con l'amichetto. Tuttavia, al momento non si esclude nessuna pista.Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare i Carabinieri al numero 112.La scomparsa di Carmen ha destato grande apprensione nella comunità barese. Le ricerche continuano senza sosta e si spera che la bambina possa essere ritrovata al più presto sana e salva.Ecco alcuni dettagli utili per le ricerche: