Serie A, il Lecce vince 1-0 con la Salernitana all'Arechi

Nel secondo tempo al 16’ Candreva dei campani va vicino al pareggio. Al 17’ Dorgu dei salentini di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 28’ Simy della Salernitana sfiora il gol. Al 93’ Sansone della squadra pugliese per pochissimo non raddoppia. Il Lecce è al tredicesimo posto in classifica con 28 punti.

Al 17’ i giallorossi pugliesi passano in vantaggio, Gyomber devia nella sua porta su una conclusione di Krstovic. Al 28’ Oudin dei Lecce sfiora la rete. Al 34’ Basic della Salernitana su punizione non inquadra la porta. Al 42’ Maggiore della squadra di Fabio Liverani non concretizza una buona occasione.