Bari, Emiliano: 'Difendiamo la città dalle invidie e dai rovinatori'

BARI - In migliaia si sono radunati in Piazza del Ferrarese a Bari per la manifestazione "Giù le mani da Bari", organizzata in risposta all'ispezione del Viminale per verificare la presenza di infiltrazioni mafiose nel Comune.Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha preso la parola commosso: "Stiamo festeggiando quello che la Puglia è diventata in questi venti anni e quando si fa festa, si difende tutto ciò a cui si tiene. Noi teniamo a questa città alle volte invidiata. In questo momento di difficoltà, tutte le città della Puglia sono venute qui a dare una mano a Bari."Emiliano ha proseguito: "Sono commosso da tutto questo. Tantissimi i pullman giunti da Lecce, da Foggia. Questo vuol dire che qualche cosa evidentemente l'abbiamo trasmessa a queste persone. Chi sta cercando di rovinare un lavoro così lungo, così difficile, non sa evidentemente quanto è costato."Il presidente ha concluso con un messaggio di speranza e di impegno: "Scusatemi, non mi era mai successo di stare così. Però ho il cuore leggero. Ho il cuore felice. E ho tutta la forza per fare il mio dovere come tutti i pugliesi. Quindi andremo in fondo a questa storia la chiariremo e continueremo il nostro cammino."La manifestazione si è svolta in un clima di grande partecipazione e unità. Cittadini, politici, associazioni e rappresentanti del mondo religioso hanno sfilato per le strade di Bari per difendere la città dalle accuse di mafia e per ribadire il loro sostegno al sindaco Antonio Decaro.La risposta della Puglia è stata forte e unitaria. La manifestazione "Giù le mani da Bari" ha dimostrato che la città non è sola e che i cittadini sono pronti a difenderla da ingiuste accuse e da tentativi di delegittimazione.L'evento di oggi rappresenta un momento importante per Bari e per la Puglia. La cittadinanza ha dimostrato di essere coesa e di avere a cuore il futuro della propria città. Un messaggio di speranza e di fiducia che non può essere ignorato.