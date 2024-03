Il sindaco Antonio Decaro a inaugurare il TuliPark, il nuovo parco floreale a Bari

BARI - Il prossimo martedì 26 marzo alle ore 10:00, il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, taglierà il nastro del nuovo parco floreale TuliPark situato in Str. Torremassimo Chiurla snc. All'evento parteciperanno numerose autorità, tra cui il Console Onorario del Regno dei Paesi Bassi, il Dott. Massimo Salomone, e l'Assessore regionale all'Agricoltura, il Dott. Donato Pentassuglia.Il parco, che si estende su una superficie di 24.000 metri quadrati e ospita 120.000 tulipani di 78 varietà diverse, si trova nelle vicinanze dello Stadio San Nicola, a circa 3 km dalla stazione centrale di Bari. Organizzato dall'Azienda florovivaistica Esecuzione Verde Group di Antonio Lavermicocca, il TuliPark segue rigorose linee guida e standard predefiniti, con un concept architettonico moderno ispirato alla tradizione della campagna olandese.Il parco non solo offre un'esperienza visiva unica con i suoi fiori e le sue riproduzioni architettoniche, ma è anche progettato per essere ecosostenibile e rispettoso dell'ambiente. Inoltre, il TuliPark mira a promuovere un turismo più sostenibile e inclusivo, contribuendo a ravvivare la periferia metropolitana e offrendo iniziative culturali e artistiche per tutti i visitatori.Durante la cerimonia di inaugurazione, il rito eucaristico sarà officiato dal delegato Arcivescovile per la Pastorale dello Sport e del tempo libero, Don Giovanni Lorusso. L'evento sarà riservato alle autorità e alla stampa, mentre l'ingresso al pubblico sarà disponibile a partire dal giorno successivo, mercoledì 27 marzo.Infine, i 120.000 bulbi di tulipani, alla fine del ciclo di fioritura, saranno donati ad associazioni del terzo settore per essere nuovamente piantati, nel rispetto dei criteri di circolarità e sostenibilità.