Taranto, il 22 e 23 marzo la 'Messa in do minore di Mozart' per la rassegna 'Mysterium Festival 2024'

TARANTO - "Suonati per la musica – Messa in do minore di Mozart" è il titolo di uno degli eventi del Mysterium Festival 2024, in programma venerdì 22 alle 20.30 nella Chiesa San Francesco de Geronimo, e sabato 23 marzo alle 20.30 nella Chiesa San Massimiliano Kolbe. Protagonisti del doppio appuntamento: l'Orchestra giovanile della Magna Grecia e il L.A. Chorus diretti dal Maestro Andrea Crastolla, con Ilaria Vanacore (soprano), Francesca Pusceddu (soprano), Nicola Di Filippo (tenore) ed Eugenio Di Lieto (basso). La "Messa in do minore", nota anche come "Grande Messa", è un'opera composta da Wolfgang Amadeus Mozart a Vienna (1782-1783). Ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti, consigliabile la prenotazione).





Il Mysterium Festival, rassegna di Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura, giunta alla decima edizione, con la direzione del Maestro Piero Romano, è promossa da Le Corti di Taras e realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Taranto, il Comune di Taranto, l’Orchestra della Magna Grecia, il L. A. Chorus e l’ARCoPU, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Caffè Ninfole, Programma Sviluppo, Baux Cucine e Chemipul.





Come nasce l’idea della "Messa in do minore". Mozart si impegnò a comporre una "Messa" come voto affinché le difficoltà che si frapponevano al suo matrimonio con Constanze si risolvessero e, una volta divenuta sua moglie, potesse condurla a Salisburgo per farla conoscere al padre Leopold che solo in un primo momento si oppose al matrimonio.





Il matrimonio ebbe luogo a Vienna, nel duomo di Santo Stefano. A Salisburgo Mozart arrivò con la partitura della messa composta per oltre la metà: "Kyrie" e "Gloria" erano completi, "Sanctus" e "Benedictus" erano composti "in particella" (parti vocali, primi e secondi violini, bassi numerati e parti principali dell'orchestrazione), il "Credo" in forma di abbozzo e non completo, l’"Agnus Dei" nemmeno iniziato.





Il Maestro Andrea Crastolla, che dirigerà nei due eventi l’Orchestra giovanile della Magna Grecia e il Lucania Apulia Chorus, ha studiato nei conservatori "Piccinni" di Bari e "Duni" di Matera, diplomandosi con il massimo dei voti in Musica corale e Direzione di coro, Canto e Direzione d’orchestra. Docente di Direzione di Coro e Composizione corale nel Conservatorio "Maderna Lettimi" di Cesena, Crastolla svolge attività concertistica in Italia e all’estero.





Ilaria Vanacore, soprano, ha iniziato a soli cinque anni lo studio della musica e del pianoforte. La sua prima esibizione, come solista, in concerto al Teatro Lirico di Cagliari. Successivamente studia canto per laurearsi con lode e menzione d’onore, al Conservatorio "G.P. da Palestrina" di Cagliari. Francesca Pusceddu, soprano, studia come violinista, diplomandosi al conservatorio "G.P. da Palestrina" di Cagliari. Sviluppa presto un interesse per il canto, per debuttare nel suo primo ruolo come Musetta ne "La Bohème".





Nicola Di Filippo, tenore, da adolescente studia pianoforte e violino, per proseguire negli studi in canto presso al conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia. Interpreta Monostatos ne "Il flauto magico", per risultare successivamente vincitore del Concorso per Giovani Cantanti Lirici "Comunità Europea". Eugenio Di Lieto, basso, si diploma al Conservatorio di Latina e successivamente a quello di Perugia, consegue il Diploma accademico di secondo livello con il massimo dei voti e la lode. Debutta al Teatro Goldoni di Livorno con L’opera da tre soldi di Brecht/Weill, Dal 2023 collabora con l’ensemble francese barocco I Gemelli.