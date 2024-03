Emiliano incontra i nuovi componenti del Nirs, il Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario

Dott.ssa Antonella Bellomo (coordinatrice), già Prefetto di Bari

Prof.ssa Angela Pezzolla (profilo sanitario)

Prof. Davide Ferorelli (profilo sanitario)

Avv. Stefania Volpicella (profilo giuridico-amministrativo)

Dott.ssa Marta Signorile (profilo economico)

La nomina dei componenti ha durata triennale ed è a titolo gratuito.All'incontro era presente anche il Segretario generale della Presidenza Roberto Venneri.Emiliano ha dato il benvenuto ai nuovi componenti del Nirs e ha sottolineato l'importanza del loro lavoro per la legalità e la trasparenza del sistema sanitario regionale.Il Nirs ha già prodotto importanti risultati nei suoi primi anni di attività.La coordinatrice Bellomo ha affermato che il Nirs è un esempio di come la pubblica amministrazione possa dare valore alle segnalazioni dei cittadini e degli operatori sanitari e farsi parte attiva per la soluzione dei problemi.Il Nirs rappresenta un presidio di legalità e trasparenza fondamentale per il buon andamento dell'amministrazione regionale.La Regione Puglia intende sostenere e rafforzare le attività del Nirs per migliorare dall'interno la sanità regionale.Il Nirs è uno strumento prezioso per garantire la qualità dei servizi sanitari e la tutela dei cittadini.L'incontro di oggi è stato un momento importante per rafforzare il rapporto tra la Regione Puglia e il Nirs e per ribadire l'impegno comune per migliorare la sanità regionale.In particolare, sono stati discussi i seguenti temi: