Bari, nuova spaccata in centro: ladri nel Gran Caffè Imbriani

Questo ennesimo episodio criminale giunge in un momento particolarmente delicato, proprio in vista delle festività di Pasqua e Pasquetta, quando le attività commerciali sperano di raccogliere buoni incassi. La perdita subita rappresenta quindi un duro colpo per il locale e per il suo proprietario, oltre che per l'intera comunità.



Il fenomeno delle spaccate continua ad essere uno dei problemi più gravi e urgenti che la città di Bari e i suoi commercianti devono affrontare. Le autorità locali sono chiamate a intensificare gli sforzi per contrastare questo tipo di criminalità e garantire maggiore sicurezza nelle strade della città, al fine di proteggere le attività commerciali e la tranquillità dei cittadini.

BARI - Nel cuore di Bari, una nuova spaccata ha colpito il Gran Caffè Imbriani, aggiungendosi alla lista di episodi criminali che hanno scosso la città. Ignoti hanno mirato alla parte inferiore della vetrata della porta d'ingresso, devastandola e permettendo loro di entrare nell'attività commerciale. Una volta all'interno, i malviventi hanno fatto razzia della cassa, portando via il contenuto, il cui valore è ancora da quantificare.La reazione non si è fatta attendere e sul posto è intervenuta prontamente la Polizia per effettuare i rilievi del caso. Nel frattempo, il titolare del Gran Caffè Imbriani ha provveduto a presentare regolare denuncia, nel tentativo di far luce sull'accaduto e sperando nella cattura dei responsabili.