Riti della Settimana Santa a Noicattaro: tradizioni e devozione

NOICATTARO - Con il 30 marzo si concludono i suggestivi riti della Settimana Santa a Noicattaro, un evento che ha coinvolto la comunità locale in una serie di manifestazioni sacre e tradizionali. Organizzati dalla Parrocchia di Santa Maria della Pace di Noicattaro e dai Padri Agostiniani, con il supporto di Wonderland Eventi per la comunicazione e il patrocinio del Comune di Noicattaro, questi riti hanno richiamato centinaia di fedeli e curiosi nel borgo barese.L'evento, che ha visto la partecipazione di persone provenienti anche da altri comuni pugliesi, si è caratterizzato per la sua intensa devozione e il senso di comunità che ha permeato ogni momento. Nella giornata di sabato, le celebrazioni hanno raggiunto il loro culmine con le processioni sacre.La processione con la statua della Madonna Addolorata, avvenuta nel tardo pomeriggio, ha segnato un momento di grande solennità. La statua ha completato il suo percorso tra le sette chiese della città, per poi ricongiungersi con la 'Naka', la culla contenente il corpo di Gesù crocifisso. Questo momento ha anticipato l'arrivo della Domenica di Pasqua, simbolo di rinascita e salvezza per i cristiani di tutto il mondo.Parallelamente, nel pomeriggio è partita la Processione dei Misteri dalla Chiesa Madonna della Lama. In questa suggestiva processione, la passione di Cristo è stata rappresentata attraverso i personaggi che lo hanno seguito sul Golgota, creando una commovente e lunga rappresentazione di fede e devozione.Per gestire la grande affluenza di pubblico, sono state attivate cinque aree parcheggio nelle vie circostanti, garantendo così un adeguato supporto logistico agli partecipanti.I riti della Settimana Santa a Noicattaro sono stati accessibili a tutti, con un'attenzione particolare dedicata alle persone con disabilità, che hanno potuto assistere alle processioni in totale tranquillità grazie all'area appositamente allestita in piazza Umberto I.L'evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione di numerose entità locali, tra cui il Comune di Noicattaro, Associazione Protezione Civile Noicattaro, Associazione Protezione Civile Rutigliano, Associazione Volontari Carabinieri Noicattaro, Apulia Securteam Monopoli e molte altre. La partecipazione e il sostegno di tutte queste realtà hanno contribuito al successo di questa importante manifestazione religiosa, che continua a rappresentare un momento significativo di fede e tradizione per la comunità di Noicattaro.