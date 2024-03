Droga e maltrattamenti, 6 arresti a Bari nell’ultima settimana: denunciate 16 persone

BARI - Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione della Polizia di Stato, in città ed in provincia, che ha consentito l'identificazione, negli ultimi 7 giorni nell’intera area metropolitana di Bari, di 3383 persone e il controllo di 1221 veicoli. Rilevate 37 infrazioni al codice della strada, 7 per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria. 6 le persone arrestate e 28 quelle denunciate in stato di libertà.In particolare, nella città di Bari i poliziotti hanno identificato 1737 persone, fermato e controllato 583 veicoli, contestando 18 violazioni al codice della strada. Denunciate in stato di libertà, a vario titolo, 16 persone. 6 le persone tratte in arresto: 2 per “Codice rosso”, 2 per reati in materia di sostanze stupefacenti e 2 in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.In provincia, i poliziotti dei cinque Commissariati di P.S. distaccati, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, hanno identificato 1646 persone e controllato 638 veicoli. Contestate 19 infrazioni al Codice della Strada. 12 persone sono state denunciate in stato di libertà.I servizi di controllo del territorio proseguiranno in tutte le zone della città e dell’intera Area Metropolitana.