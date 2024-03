Basket, l'Happy Casa Brindisi perde 81-73 a Varese

Nel quarto quarto i tiri liberi di Ulaneo danno alla squadra di Tom Bialaszewski la possibilità di allungare 67-62 e con la realizzazione di Mc Dermott il Varese vince 81-73 la partita. Migliori marcatori: nei pugliesi Sneed 17 punti e Morris 16 e nei lombardi Besson 19 punti e Moretti 17. L’ Happy Casa è all’ ultimo posto con 10 punti. Nella ventitreesima giornata la squadra brindisina giocherà domenica 17 marzo alle 18,30 contro il Trento al “Pala Pentassuglia” e dovrà vincere per risalire in classifica. I trentini dopo il successo interno 109-82 contro il Pesaro sono settimi con 22 punti insieme al Pistoia e al Tortona, ma dovranno prevalere sui pugliesi per avvicinarsi al sesto posto.

- L’Happy Casa Brindisi perde 81-73 a Varese nella ventiduesima giornata di A/1 di basket. Nel primo quarto Sneed porta in vantaggio 4-2 i pugliesi e il canestro di Washington permette all’ Happy Casa di prevalere 16- 15 sui lombardi. Nel secondo quarto le triple di Bartley consentono il 22-15 per i brindisini e il punto di Washington concretizza il 38- 35 della squadra di Dragan Sakota sul Varese al termine di questa fase di gara. Nel terzo quarto la conclusione dalla lunga distanza di Besson regala il 55-52 ai lombardi e con Moretti il Varese riesce a imporsi 63-56 sui pugliesi.