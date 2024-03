Mesagne, venerdì 15 marzo il tour del collettivo musicale Dellarabbia 'Lunganotte Tour'

- Proseguono gli eventi nella città di Mesagne: venerdì 15 marzo, alle ore 21, presso il Circolo ARCI La Manovella Officine Ipogee in Piazza Sant'Anna dei Greci, Arcipuglia e Highgradeent, in collaborazione con Arcinazionale, presentano "Lunganotte Tour", il tour del collettivo musicale Dellarabbia, un viaggio lungo dieci date in tutto il territorio nazionale, sostenuto dal Bando SIAE "Per chi crea 2023".