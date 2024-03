Il Lecce Primavera perde 1-0 con il Genoa a Quiliano

Nel secondo tempo al 28’ il tedesco Tim Winkelmann dei giallorossi pugliesi non inquadra la porta, al 33’ i rossoblu liguri passano in vantaggio con il greco Christos Papadopoulos, tocco al volo su cross di Lorenzo Venturino e al 42’ Venturino del Genoa Primavera per poco non riesce a raddoppiare.





Il Lecce Primavera è al quintultimo posto in classifica con 27 punti e nella ventiseiesima giornata giocherà sabato 16 marzo alle 11 contro la Fiorentina a San Pietro in Lama. I toscani perdono 1-6 contro la Roma in casa e sono undicesimi con 32 punti insieme all’ Empoli e alla Juventus.

Il Lecce Primavera perde 1-0 contro il Genoa a Quiliano nella venticinquesima giornata. Nel primo tempo al 2’ Alessio Sarpa dei liguri va vicino al gol, al 22’ l’ irlandese Ed Mc Jannet dei salentini sfiora la rete e al 35’ Riccardo Arboscello del Genoa Primavera non concretizza una buona occasione.