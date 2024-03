Bimba di 5 anni aggredita da un pitbull: è grave

CUTROFIANO - Una bimba di 5 anni è stata aggredita da un pitbull mentre dormiva nella sua casa di Cutrofiano, in provincia di Lecce. Il cane, un pitbull di proprietà della famiglia, si è avvicinato alla piccola che stava dormendo e l'ha azzannata alla testa e al polpaccio.La bimba è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Panico di Tricase, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per le ferite rimediate alla testa e al viso. Successivamente è stata trasferita al Vito Fazzi di Lecce, dove si trova attualmente intubata e sotto osservazione.Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.La notizia dell'aggressione ha provocato grande sgomento nel paese di Cutrofiano. La piccola è molto conosciuta e la sua famiglia è molto stimata.I carabinieri stanno indagando sull'accaduto per ricostruire la dinamica dell'aggressione. Al momento non è chiaro se il cane sia stato lasciato incustodito o se abbia morso la bimba per un motivo accidentale.Il sindaco di Cutrofiano, Antonio De Donno, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia della piccola: "Un episodio drammatico che ha sconvolto l'intera comunità. Ci stringiamo attorno alla famiglia della piccola e speriamo che si riprenda presto".