Sparatoria a Gravina: padre spara a rivale del figlio dopo una rissa

GRAVINA IN PUGLIA - Ieri pomeriggio, a Gravina in Puglia, in via Maiorana, a pochi passi dalla scuola primaria San Domenico Savio, si è verificata una sparatoria che ha visto coinvolti due papà di ragazzi minorenni.Tutto è iniziato da una rissa tra due ragazzini, uno dei quali è figlio del 42enne arrestato dai Carabinieri. I due genitori sono intervenuti per sedare la lite, ma la situazione è degenerata rapidamente.Nel corso della colluttazione, uno dei due papà, il 42enne, ha estratto una pistola e ha sparato all'altro uomo, il 40enne Michele Tedesco, già noto alle Forze dell'Ordine. Il ferito è stato trasportato in ospedale, ma non è in pericolo di vita.I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno arrestato il 42enne con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo si trova ora in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.I Carabinieri stanno indagando sull'accaduto per ricostruire la dinamica della rissa e della sparatoria. Al vaglio degli investigatori anche la posizione del figlio del 42enne arrestato, che potrebbe essere stato coinvolto nella rissa iniziale.La sparatoria ha sconvolto la comunità di Gravina in Puglia. Il sindaco, Alesio Valente, ha espresso la sua vicinanza al ferito e ha condannato l'accaduto: "Un episodio di inaudita gravità che non può essere tollerato. La violenza non è mai la risposta".