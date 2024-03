Bisceglie, uova per i bambini del Reparto Pediatrico dell'ospedale

BISCEGLIE - Da un semplice caffè nasceva un forte legame tra i ragazzi di Work-Aut e i militari dell’Arma i quali fin da subito entravano a far parte così della famiglia.Si tratta di una cooperativa sociale nata nel maggio 2021 che ha lo scopo di avviare percorsi di inserimento professionale retribuito per persone con autismo ad alto funzionamento, maggiorenni ed ormai fuori dal circuito scolastico.La tematica dell’autismo è molto complessa e va affrontata con maggiore sensibilità, si tratta di un mondo che non tutti conoscono perché in genere la diversità é sempre stata una problematica che è meglio nascondere anziché affrontare. La presidente dell’associazione Work-Aut Stefania Grimaldi con orgoglio mostrava ai militari i risultati ottenuti dai suoi ragazzi che dopo un periodo di formazione molto duro, anche fare il caffè è stata una conquista.Ognuno dei ragazzi membri dell’associazione presenta l’autismo in diverse forme e “la bravura sta nel carpire quali sono le capacità della persona e sfruttarle al massimo”, così asserisce la presidente.Diversi incontri tra i militari e i componenti dell’associazione hanno fatto sì che Alessandra e Michele, due ragazzi Work-Aut, prendessero familiarità con l’uniforme tanto da ritenere i militari come degli eroi e punti di riferimento da chiamare in caso di ogni difficoltà. Nei giorni scorsi presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri ha avuto luogo la cerimonia di consegna al Colonnello Galasso della piantina di Aloe simbolo della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo e contrasto alla discriminazione.Parlando del più e del meno i militari presentavano il progetto di creare delle uova di Pasqua da consegnare ai bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale di Bisceglie e subito da parte dell’associazione si aveva massima disponibilità per creare dei sacchetti colorati con all’interno dei cioccolatini e un uovo dal peso di 2,5 kg di cioccolato finissimo.I doni sono stati consegnati dai militari e dei membri Work-Aut ai bambini del reparto pediatrico i quali chi con un sorriso chi con un gemito ringraziavano per il dolce gesto.