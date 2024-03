Casertana contro Taranto: il match clou del girone C di Serie C

- Sabato 30 marzo, alle ore 14:00, presso lo stadio "Pinto", si terrà un confronto di grande risonanza nel contesto del girone C di Serie C: Casertana contro Taranto. Quest'incontro si prospetta come il vero e proprio momento clou della trentaquattresima giornata, promettendo emozioni e spettacolo per tutti gli appassionati del calcio.Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con obiettivi ben definiti. Il Taranto, desideroso di avvicinarsi alla quarta posizione in classifica, necessita di una vittoria per consolidare le proprie ambizioni. Dall'altra parte, la Casertana, reduce dal pareggio 0-0 contro il Crotone allo "Scida", punta a conquistare i tre punti per confermarsi saldamente nella zona play-off.Gli "jonici" del Taranto scenderanno in campo con una formazione determinata, contando sull'apporto di giocatori chiave come Zonta e Panico, supportati dal regista Bifulco e dall'attacco affidabile di Kanoutè e Simeri.Dall'altra parte, la Casertana si affiderà alla solidità delle fasce con Casoli e Carretta, mentre il compito di ispirare l'azione sarà affidato al trequartista Curcio. In avanti, ci si aspetta la grinta e la determinazione di Tavernelli e Montalto, pronti a sfidare la difesa avversaria.L'arbitro designato per dirigere questa importante sfida è Filippo Giaccaglia, appartenente alla sezione di Jesi, in provincia di Ancona.Nel confronto di andata, sono stati i campani della Casertana a prevalere con un risultato di 1-0, ottenuto sul terreno di casa allo "Iacovone". Tuttavia, nulla è scontato nel calcio e entrambe le squadre sapranno giocarsi le proprie carte con determinazione e grinta per aggiudicarsi i preziosi tre punti in palio.