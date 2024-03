Giacomazzi, ex capitano del Lecce, diventa avversario al Via del Mare

- Il prossimo lunedì 1 aprile, alle 18:00, presso lo stadio "Via del Mare" di Lecce, si terrà un incontro che avrà un sapore particolare per gli appassionati calcistici locali. Per la prima volta, l'uruguaiano Guillermo Giacomazzi, icona dei giallorossi pugliesi, si troverà dalla parte opposta del campo, schierato come vice allenatore della Roma, in occasione dell'incontro Lecce-Roma, valido per la trentesima giornata di Serie A.Giacomazzi, ex centrocampista e capitano del Lecce nella stagione 2008-2009 di Serie A, ha lasciato un segno indelebile nella storia del club, accumulando ben 316 presenze e realizzando 44 reti. Il suo legame con la squadra salentina è stato profondo e duraturo, essendo stato presente nelle file del Lecce dal 2001 al 2007 e nuovamente dal 2008 al 2013.Un dato significativo è che delle sue 316 presenze, ben 197 sono avvenute nel prestigioso palcoscenico della Serie A, mentre le rimanenti 119 sono state in Serie B, confermando così la sua esperienza e la sua versatilità nel calcio italiano.Il suo ritorno al "Via del Mare" in una veste così inedita non potrà che suscitare emozioni contrastanti nei tifosi locali, che ricorderanno con affetto i momenti trascorsi insieme a Giacomazzi sul campo da gioco.Il passaggio di Giacomazzi alla panchina giallorossa è avvenuto il 16 gennaio 2024, quando è stato nominato vice allenatore di Daniele De Rossi, subentrato a José Mourinho. Non è stata una novità assoluta per Giacomazzi, che nella stagione precedente ha già collaborato con De Rossi alla Spal in Serie B.L'incontro Lecce-Roma, oltre ad essere un'importante sfida per entrambe le squadre in lotta per obiettivi di classifica, rappresenterà un momento di incontro e di confronto per Giacomazzi con il suo passato e con i colori che lo hanno reso grande nel calcio italiano.