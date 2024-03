Castelli, musei e parchi archeologici aperti a Pasqua e Pasquetta: la Puglia si veste di cultura

BARI - Pregevoli collezioni, mostre temporanee e suggestivi itinerari archeologici arricchiranno il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta in Puglia. Domenica 2 aprile e lunedì 3 aprile, infatti, i Castelli, Musei e Parchi archeologici della regione saranno regolarmente aperti al pubblico alle consuete tariffe di ingresso.L'iniziativa, promossa dalla Direzione regionale Musei Puglia, mira ad andare incontro alla maggiore disponibilità di tempo libero dei visitatori in questo periodo festivo, offrendo loro l'opportunità di immergersi nella bellezza e nella storia della regione.Un'occasione imperdibile per scoprire i tesori artistici e culturali della Puglia, dalle preziose opere d'arte custodite nei musei alle vestigia archeologiche che raccontano il glorioso passato della regione.Un'ampia varietà di proposte per tutti i gusti e interessi: dagli amanti dell'arte antica a quelli della storia, dai cultori del Medioevo agli appassionati di archeologia.In programma anche mostre temporanee ed eventi speciali che arricchiranno l'offerta culturale e renderanno ancora più speciale la visita ai luoghi della cultura pugliesi.L'elenco completo dei siti aperti a Pasqua e Pasquetta è disponibile sul sito web della Direzione regionale Musei Puglia: https://cultura.gov.it/evento/Pasqua-2024 Un'occasione da non perdere per vivere un weekend di Pasqua all'insegna della cultura e della bellezza.L'invito è rivolto a tutti i pugliesi e ai turisti che scelgono la Puglia come meta per le loro vacanze pasquali.La Direzione regionale Musei Puglia augura a tutti un sereno weekend di Pasqua e Pasquetta all'insegna della cultura!