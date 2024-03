Comunali Putignano, Coalizione Potentissima: sabato 16 marzo la presentazione delle liste

Dopo l'intervento del candidato sindaco Michele Vinella e la presentazione delle liste della coalizione, il candidato sindaco e i referenti politici delle formazioni civiche saranno a disposizione della stampa per domande, interviste e approfondimenti.

PUTIGNANO - Il 16 marzo si terrà la presentazione delle liste a sostegno della candidatura di Michele Vinella a sindaco di Putignano per le prossime elezioni amministrative. L'evento avrà luogo sabato 16 marzo a partire dalle ore 16.30 presso LAB-ISSIMO in via Trento n. 27.