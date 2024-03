Premio Alessandro Leogrande: la cerimonia finale al Teatro Fusco di Taranto

Il premio è dedicato alla memoria di Alessandro Leogrande, scrittore e giornalista tarantino scomparso nel 2017.

TARANTO - L'Amministrazione Melucci ha annunciato il suo sostegno all'organizzazione della giornata finale del "Premio Presìdi del Libro Alessandro Leogrande". L'evento si terrà il prossimo 27 aprile al Teatro Comunale Fusco di Taranto e sarà un doveroso omaggio al grande scrittore e giornalista tarantino scomparso prematuramente.Il premio, ideato dall'Associazione "I Presidi del Libro" in collaborazione con la Regione Puglia, ha l'obiettivo di valorizzare la lettura come strumento di crescita formativa ed educativa e come punto di aggregazione e di socializzazione.L'Amministrazione Melucci ha inserito la cerimonia finale del premio nella programmazione 2024 del Teatro Fusco, sottolineando la sua rilevanza socioculturale."Essere coinvolti nell'organizzazione del Premio dedicato ad Alessandro Leogrande è motivo di orgoglio per la nostra Amministrazione", ha dichiarato il sindaco Rinaldo Melucci. "La lettura è uno strumento che arricchisce culturalmente, che aiuta ad imparare dagli altri, che contribuisce a migliorare i rapporti sociali, che eleva il livello di concentrazione ed amplia il nostro bagaglio di conoscenze. Nel suo processo di cambiamento, Taranto vuole essere all'avanguardia in ogni settore in grado di esaltare le sue tradizioni, la sua storia, le sue vocazioni, passaggi essenziali per costruire il futuro senza dimenticare le proprie radici."La cerimonia finale del "Premio Alessandro Leogrande" si preannuncia come un appuntamento di grande significato per la città di Taranto e per tutti gli amanti della lettura.Altri dettagli: