Comunali Putignano, Potentissima: la coalizione civica si presenta

PUTIGNANO - Potentissima, la coalizione civica a sostegno della candidatura di Michele Vinella a Sindaco di Putignano si è presentata ieri pomeriggio, 16 marzo, presso LAB-ISSIMO, il nuovo spazio di dialogo e confronto aperto alla città e ai suoi abitanti. Parte infatti dalle persone e da un nuovo metodo di ascolto questa campagna elettorale che promette energie, esperienze ed entusiasmo per costruire la Putignano del domani, quella capace di rendere migliore la vita di cittadine e cittadini di ogni età.E’ una coalizione ampia ed eterogenea, composta da 7 liste civiche, quella che si è raccolta attorno a Michele Vinella, che conta esponenti provenienti da tutte le aree politiche presenti a Putignano nonché dalle tante anime e forze associative. A tutti il candidato sindaco Vinella ha chiesto di far parte di un progetto che vuole mettere le persone in primo piano. “Perché le persone vengono prima delle casacche e delle appartenenze politiche. E, a questo mio invito, la coalizione non solo ha aderito ma ha scelto di agire con coraggio”, ha ribadito Michele Vinella.Le 7 liste della coalizione, civiche e per questo senza riferimenti ai partiti tradizionali, sono: Adesso Michele Vinella Sindaco; Attivə; Avanti Putignano; Con Vinella per Putignano; Idee Chiare; Putignano Democratica; Svolta Civica.La scelta del metodo è l’unica bandiera che interessa a questa coalizione: dialogo, condivisione, incontro, rapporto vero e trasparente con i cittadini. Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma dettagliato degli incontri che si svolgeranno presso LAB-ISSIMO di via Trento 27 e nel Comitato Elettorale in piazza XX Settembre 14, per proseguire in modo mirato e con diversi formati il confronto su temi di rilievo che serviranno a scrivere insieme il programma.Nel suo intervento, il candidato sindaco Michele Vinella ha prima di tutto raccontato come è nato LAB-ISSIMO: “uno spazio per la coalizione e la città che ci è stato messo a disposizione gratuitamente della proprietà, che ovviamente approfitto per ringraziare. In cambio ci prenderemo cura di questo spazio e di tutto ciò che qui nascerà. Per rendere possibile tutto questo, c’è stato bisogno di tanti e tante, persone di tutte le età che esattamente una settimana fa erano qui in tuta a lavorare. Tra queste persone, c’erano anche i “famosi giovani”, quelli che non sanno fare, quelli che non hanno abbastanza competenze, quelli che non vogliono prendersi responsabilità, quelli che – a detta di alcuni - non possono amministrare una città. Quelli che invece già dimostrano di ricoprire ruoli di responsabilità e che vengono visti come esempi da seguire. Mi riferisco in particolare a Grazia D’Ambruoso e Vincenzo Morelli, due ragazzi di Putignano che qualche giorno fa sono stati nominati da Forbes Italia tra i 100 under 30 che stanno cambiando le cose. Voglio pubblicamente fare loro i miei complimenti per questo traguardo raggiunto a nome di tutti i trentenni come me che si stanno facendo spazio nonostante le reticenze”.Michele Vinella ha poi annunciato i cinque macro-temi su cui proseguirà il confronto con la comunità cittadina e nella coalizione: Migliorare la qualità della vita, cioè rendere un po’ più facili le giornate e la vita di ognuno; Rendere Putignano attrattiva per imprese, turisti, famiglie, ragazzi, nuovi professionisti, ossia semplificare, agevolare, scommettere su nuove direzioni, creare opportunità per diventare rilevanti nel futuro come persone e come comunità; Saper conciliare innovazione e tradizione, per ripensare Putignano in chiave contemporanea senza perderne l’identità e le tradizioni; Fare rete con i diversi livelli della pubblica amministrazione, dal livello inter-comunale a quello europeo, avendo quindi una visione d’insieme del territorio e perseguendo gli interessi di questa comunità con dinamicità e autorevolezza; Dare vita a nuovi modelli di dialogo, gestione e reperimento delle risorse, per ripensare il modo di agire dell’amministrazione per quanto riguarda gli spazi e gli organismi pubblici, le risorse e la partecipazione.Il desiderio di Michele Vinella è vedere realizzata “una città con meno conflitti e più opportunità, una città in cui le persone abbiano voglia di vivere e trasferirsi, una città magnetica che sia considerata una valida alternativa alla vita in una grande città, una città più ordinata e pulita in cui emerga un po’ di più la bellezza, una città che sia una bella storia da raccontare e che faccia da scuola, perché no, sia in Puglia ma anche in Italia”.In conclusione, Vinella ha ricordato: “con l’impegno di tutte e tutti, Putignano può diventare Potentissima. Quindi il momento giusto è adesso. Adesso tocca a noi”.Le 7 liste, che portano in coalizione competenze forti e variegate, intergenerazionali, esperienza ed entusiasmo, sono state presentate ognuna da un referente.«Adesso è quella che comunemente viene chiamata “la lista del sindaco”. E non è una coincidenza che proprio in questa lista ci sia una forte componente di giovani, a dimostrazione del fatto che attorno alla candidatura di Michele Vinella si è concentrato, più che un ogni altra realtà, l’entusiasmo di tanti ragazzi e tante ragazze, la nostra voglia di metterci in gioco, la nostra voglia di impegnare le nostre energie, i nostri sforzi e le nostre competenze, qui a Putignano. Noi siamo nati e cresciuti a Putignano. Sappiamo, grazie ai nostri nonni e alle nostre nonne, cosa è stata Putignano. E ora sappiamo cosa vorremmo che fosse. Per il bene nostro e di tutti». ATTIVƏ – Raffaella Bianco e Eleonora Laera «La nostra è una lista che parte proprio dall'intuizione di Michele su come intende la politica. Siamo nati per avvicinare la politica alle persone ma anche e soprattutto le persone alla politica, visto che molti nostri candidati saranno persone che non hanno mai fatto politica pur essendo impegnate per la nostra comunità. Alcuni di noi hanno invece fatto parte dell’Amministrazione uscente, ma ci siamo allontanati perché non abbiamo sentito più quella dimensione comunitaria che permette ad un’amministrazione di fare sintesi e portare risultati che rispondono alle richieste reali dei cittadini».«Avanti è una delle due liste presentate dal Partito Democratico. La lista Avanti parte dall’idea di futuro, che sempre accompagna le nostre visioni politiche. È una lista variegata al suo interno, che vede persone giovani – non solo a livello anagrafico, ma anche a livello di esperienza diretta nell’amministrazione della cosa pubblica – assieme a persone con un passato ben delineato; personalità vicine al partito, non per forza iscritte, nell’ottica di un’apertura che caratterizza questo percorso e di inclusione che è pilastro del nostro partito. La radice del termine avanti presuppone un moto da luogo. Per parlare di futuro è fondamentale l’analisi del passato e la consapevolezza del presente. Il punto da cui parte il nostro moto è un gruppo di persone che fanno della politica una parte attiva della loro vita sempre, un gruppo che esiste a prescindere dalle dinamiche elettorali, che è sempre a servizio della comunità, perché nella natura stessa dell’essere partito. Putignano è un paese dalle mille risorse, Putignano è avanti…. Allora avanti Putignano».«Abbiamo deciso di mettere a disposizione del nostro paese le competenze che come persone abbiamo acquisito negli ultimi 30 anni, in cui non abbiamo fatto politica in senso stretto, ma durante cui non abbiamo mai negato consigli a chiunque ne avesse avuto bisogno. Abbiamo sempre fatto una politica umana e sociale che ora vogliamo mettere a disposizione di questo progetto e di questo candidato Sindaco, anche a seguito della volontà espressa dal Presidente della Regione di mettersi a fianco di Michele Vinella per questa tornata elettorale».«La lista Idee Chiare è già pronta e abbiamo tutti le idee molto chiare. Tra le motivazioni che ci hanno spinto a comporre una lista a favore di Michele Vinella Sindaco all’interno di una coalizione, che ribadisco essere civica, c’è proprio il fatto che pur essendo io tesserato a Forza Italia, questa coalizione si basa su idee, contenuti e persone che guardano al bene di Putignano. Questo è il motivo per cui anime anche politicamente diverse e lontane coesistono con l’obiettivo di costruire qualcosa di nuovo per la nostra città. Un’amministrazione deve prendere a cuore tutti i problemi della città senza guardare il colore politico e noi abbiamo fatto questa scelta. Michele Vinella è l’unica scelta valida per Putignano, per il bene dei putignanesi, per il futuro di tutti noi».«Presentiamo una lista civica che fonda le sue radici nel Partito Democratico, una lista espressione di un gruppo dirigenziale rinnovato. Nella lista non c’è il simbolo del Pd e questo non è una rinuncia o un distacco. Per noi si tratta di una semplice evoluzione, abbiamo deciso di iniziare questa nuova avventura vestendo un abito prettamente civico per dare maggiore importanza alla scelta dei compagni di viaggio con cui siamo andati d’accordo fin dal principio perché condividono le nostre stesse idee e soprattutto il nostro modo di fare politica. Il nostro simbolo mostra un sole crescente ed è quel che vogliamo essere per Putignano: un nuovo inizio. Siamo certo di farlo con i compagni giusti».«Il nostro nome conserva l’impegno di questa lista, che è orientata ad affrontare e concentrarsi sui temi della persona e su un metodo che non deve essere una semplice bandiera, ma deve essere esso stesso contenuto. Negli ultimi anni questo metodo non è stato rispettato nonostante le premesse, e questo è ciò che abbiamo cercato e ritrovato in questa coalizione di gruppi e persone. Il metodo civico e la sensibilità nei confronti della persona sono infatti le caratteristiche principali di coloro che si ritrovano e riconoscono nella nostra lista a sostegno di Michele Vinella Sindaco.»