Trinitapoli ricorda Aldo Moro con un convegno e una mostra

- Doppio appuntamento con la storia a Trinitapoli per ricordare Aldo Moro, martedì 19 marzo. Il Comitato Storia e Cultura, in collaborazione con il Rotary Club Valle dell'Ofanto, l'Istituto Dell'Aquila-Staffa, il Museo Archeologico degli Ipogei e le associazioni culturali Tautor e Lilith, ha organizzato una giornata dal titolo "Aldo Moro e la Costituzione della Repubblica Italiana".Il convegno si aprirà alle 17:30 presso il Museo Archeologico degli Ipogei con i saluti del presidente del Comitato Storia e Cultura Rosario Manna, di Giacomo Triglione (presidente Rotary Club), del dirigente scolastico dell'Istituto Dell'Aquila-Staffa prof. Ruggiero Isernia, della dott.ssa Anna Maria Tunzi e dei componenti della Commissione Straordinaria.La relazione storica sugli eventi che hanno segnato la vita dello statista pugliese sarà affidata all'On. Gero Grassi, già componente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul caso Moro. Modera l'incontro il prof. Giuseppe Acquafredda.Presso il Museo degli Ipogei sarà inoltre allestita una mostra su Aldo Moro, ideata e curata dal Comitato presieduto da Rosario Manna. L'esposizione ripercorre in sintesi la vita di Moro, con immagini fotografiche emblematiche della sua vita e del suo impegno pubblico.Un'occasione importante per riflettere sulla figura di Aldo Moro e sul suo contributo alla storia d'Italia, in particolare alla Costituzione della Repubblica Italiana.L'evento è patrocinato dal Comune di Trinitapoli.