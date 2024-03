'La stanza di Jacob' di Virginia Woolf al Palazzo Pesce di Mola di Bari: un'anteprima imperdibile

Sala Etrusca di Palazzo Pesce

Mola di Bari (BA) - via Van Westerhout, 24

Info: 393 1340912 - palazzopesce@yahoo.it

info@teatrodellebambole.it

MOLA DI BARI - Sabato 23 marzo 2024 alle ore 21.00, la Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari ospiterà un'anteprima teatrale di grande suggestione: "La stanza di Jacob" di Virginia Woolf.Lo spettacolo, realizzato col sostegno di OTSE – Officine Theatrikés Salento Ellàda e ideato per celebrare i vent'anni di Teatro delle Bambole, è un adattamento del testo originale curato da Matteo Vietri e vede la regia di Andrea Cramarossa.Le pareti della sala nobiliare si trasformeranno nella stanza di Jacob, un luogo colmo di oggetti che assumono il ruolo di presenze, memorie e ricordi. Una voce sola, quella di un "fantasma", ripercorre le tracce di una vita vissuta, raccontando l'esistenza di Jacob e la sua tragica trasformazione dopo la morte.L'attore Federico Gobbi dà vita a questo personaggio complesso, in bilico tra il desiderio di esserci e quello di scomparire. Il suo respiro si fa ricordo, si smaterializza e si ripresenta vivido e coerente negli occhi degli spettatori, lasciandoli attoniti e rapiti."La stanza di Jacob" è un'opera che esplora i temi della memoria, del tempo e della morte con delicatezza e profondità. Un'anteprima imperdibile per tutti gli amanti del teatro e della letteratura.