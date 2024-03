Consiglio regionale: approvate modifiche a leggi in materia sanitaria

BARI - Il Consiglio regionale ha votato all'unanimità a favore di un disegno di legge che introduce modifiche alla legge regionale riguardante il termine di apertura delle sedi farmaceutiche per il privato esercizio. Le modifiche sono volte a semplificare e accelerare le procedure amministrative per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche attraverso concorsi. In particolare, l'assegnazione avverrà mediante atto dirigenziale anziché con decreto del presidente della Regione.Con emendamenti presentati dall'assessore regionale alla sanità Rocco Palese, sono state apportate altre modifiche a leggi vigenti in materia sanitaria. Tra queste, si stabilisce che nelle strutture sanitarie ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali, il ruolo di responsabile sanitario può essere svolto anche da un medico specializzato nella disciplina o da altro dirigente del ruolo sanitario, fino all'età di settantadue anni.Inoltre, sono state aggiunte disposizioni riguardanti il rimborso spese per i nefropatici in trattamento emodialitico, stabilendo le condizioni in cui si applicano le disposizioni di rimborso in presenza di un servizio di trasporto secondario collettivo.Un'altra modifica riguarda i servizi di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi, stabilendo che il servizio sarà assicurato dai comuni competenti per territorio, sulla base del luogo di residenza dell'utente.Sulla proposta dell'assessore Palese, è stata modificata anche la legge regionale di istituzione dell’Agenzia A.Re.S.S., conferendo all'Agenzia il ruolo di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento promozione della salute e definendo le sue competenze in materia di gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale sanitario e altre attività.Infine, con un emendamento aggiuntivo, è stato riconosciuto al presidente della Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità in Puglia lo stesso compenso dei presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.Queste modifiche mirano a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema sanitario regionale, assicurando una migliore gestione delle risorse e dei servizi offerti ai cittadini.