Consiglio regionale: Ventola (FdI) sulla gestione del servizio idrico integrato

BARI - Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Francesco Ventola, è intervenuto sulla proposta di legge in esame per la gestione del servizio idrico integrato.Ventola ha ribadito la posizione di FdI a favore di una gestione pubblica di Acquedotto Pugliese (AQP), con l'ingresso dei Comuni nel capitale sociale. Ha inoltre espresso parere favorevole all'house providing, auspicando che si possa perseguire questa strada senza ostacoli legislativi.Il consigliere ha però sollevato dubbi sulla competenza regionale in materia. Ha ricordato che la competenza è attualmente in capo ad AIP (Autorità Idrica Pugliese), che entro il 30 giugno 2024 dovrà approvare un atto deliberativo formale sulla gestione del servizio.Ventola ha quindi chiesto perché la Regione stia legiferando su questo tema, innescando una serie di atti amministrativi che potrebbero essere impugnati. Ha proposto di interloquire con il Governo nazionale per concordare un intervento a tutela del patrimonio di AQP e per trovare una soluzione condivisa sulla gestione del servizio idrico integrato.