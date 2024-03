'Da grande… vorrei fare il genitore' è il nuovo libro di Elvira D’Alò e Antonella Mastro

MILANO - Edito per “I libri di Icaro” esce ‘’Da grande ….vorrei fare il genitore’’, il nuovo libro di Elvira D’Alò e Antonella Mastro. Un testo sulla genitorialità, sui diversi “stili” educativi, dibattuti e analizzati sui Progetti “Scuola Genitori” realizzati nei diversi Istituti scolastici di Brindisi e delle province pugliesi. I percorsi formativi hanno permesso a Elvira D’Alò e Antonella Mastro di avere un approccio emotivo e relazionale con madri, padri e figli in attività operativo-laboratoriali realizzate. Le due pedagogiste hanno inteso offrire oltre a possibili spunti di riflessione anche contributi al dibattito sull’evoluzione delle scienze umane e pedagogiche. In particolare, sulle trasformazioni dei modelli familiari degli ultimi decenni. “Crescere con i figli. Il valore della reciprocità. Il libro lo racconta attraverso le esperienze fatte sul campo e con lo sguardo sempre rivolto al mondo delle emozioni e dei sentimenti. La scrittura, molto accattivante e immediata, evoca situazioni concrete in cui diventa facile rispecchiarsi da genitori e da figli”.

Note biografiche: Elvira D’Alò e Antonella Mastro sono due pedagogiste cliniche, mediatrici familiari, scolastiche e sociali, consulenti in sessuologia. Sono docenti stabili nei master di Pedagogia clinica e Pedagogia giuridica promossi da ANIPed – Associazione Nazionale Italiana Pedagogisti. docenti e formatrici. Danno il loro apporto teorico sulla pedagogia dell’esistenza ma soprattutto un contributo esperienziale risultato in continuo divenire grazie alle numerose situazioni vissute e sperimentate sul campo delle relazioni familiari ed extrafamiliari. Esperte relatrici, hanno preso parte a prestigiosi convegni, conferenze e congressi in ambito formativo ed educativo. Insieme, hanno pubblicato La Mediazione scolastica. Teorie e strategie di intervento (Armando Editore Roma, 2005) e Atti del Convegno Nazionale Fiped. Adolescenza difficile: prevenzione e strategie educative (Tipografia Abicca, Brindisi 2008).