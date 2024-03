Il Dio del Massacro: una commedia esilarante al Teatro Comunale di Putignano

PUTIGNANO - Sabato 23 marzo alle ore 21.00, il Teatro Comunale "Giovanni Laterza" di Putignano ospiterà lo spettacolo Il Dio del Massacro, una commedia esilarante e spietata che ha fatto il giro di tutti i teatri del mondo.Protagonisti della pièce saranno Michele Cipriani, Arianna Gambaccini, Saba Salvemini e Annika Strøhm, quattro attori di grande talento che daranno vita a una rappresentazione di grande intensità e divertimento.Il Dio del Massacro racconta la storia di due coppie di genitori che si incontrano per discutere di un litigio tra i loro figli. L'incontro, che inizialmente sembra pacifico, degenera presto in una serie di accuse e recriminazioni, rivelando le ipocrisie e le fragilità dei protagonisti.Lo spettacolo, scritto dalla drammaturga francese Yasmina Reza, affronta con ironia e sarcasmo temi di grande attualità come la violenza, la comunicazione e le relazioni familiari. Il Dio del Massacro è una commedia che non lascia indifferenti e che invita a riflettere sulle dinamiche che regolano i nostri rapporti con gli altri.Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito web del Teatro Pubblico Pugliese: https://www.teatropubblicopugliese.it/comuni-rassegne/il-dio-del-massacro-3/ Il Dio del Massacro è uno spettacolo imperdibile per chi ama il teatro di qualità e che vuole trascorrere una serata all'insegna del divertimento e della riflessione.