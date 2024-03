Discarica abusiva sotto il ponte di via Tatarella: rimosse 9 tonnellate di rifiuti

BARI - Un'operazione di pulizia straordinaria è stata condotta questa mattina dall'Amiu Puglia per rimuovere una maxi discarica abusiva che si era creata sotto il ponte di via Tatarella a Bari.L'intervento, iniziato alle 5:30 e durato circa quattro ore, ha visto l'impiego di dieci operatori e quattro mezzi dedicati: un compattatore, un bob-cat, una vaschetta per i rifiuti speciali e un autocarro per gli ingombranti.Complessivamente sono state rimosse 9 tonnellate di rifiuti di diversa tipologia, tra cui materiale ingombrante, elettrodomestici, materassi, pneumatici e rifiuti speciali.L'operazione si è resa necessaria a causa dell'abbandono incontrollato di rifiuti che aveva trasformato l'area sotto il ponte in una vera e propria discarica a cielo aperto, con gravi ripercussioni sul decoro urbano e sull'ambiente.L'Amiu Puglia invita i cittadini a conferire i rifiuti correttamente negli appositi contenitori e a non abbandonarli sul suolo pubblico, per evitare il degrado del territorio e la proliferazione di insetti e animali nocivi.L'assessore all'Ambiente del Comune di Bari: "L'abbandono dei rifiuti è un problema serio che deturpa la nostra città e danneggia l'ambiente. Continueremo a contrastare questo fenomeno con interventi di pulizia straordinaria e con sanzioni severe per gli incivili. È fondamentale che tutti i cittadini collaborino per mantenere il decoro urbano e tutelare il nostro territorio."L'Amiu Puglia: "Ringraziamo gli operatori che hanno partecipato all'operazione di pulizia di questa mattina. Il loro lavoro è fondamentale per mantenere la città pulita e decorosa. Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini per evitare il ripetersi di simili situazioni."