Dl Ilva, Pagano (Pd): 'Approvato emendamento PD. Regione Puglia potrà aiutare indotto'

ROMA - “Grande soddisfazione per l’approvazione del nostro emendamento sull’ultimo “Decreto Ilva”. Grazie alla modifica la Regione Puglia sarà autorizzata a dare il suo contributo per attenuare il marasma in cui versano le imprese dell’indotto, come ha più volte chiesto il Presidente Emiliano. L’emendamento, infatti, permetterà alla Regione di liberare delle risorse (altrimenti vincolate e inutilizzabili) per sostenere le misure di protezione in favore di tutte quelle aziende che vantano dei crediti dall’ex ILVA. Si tratta di un intervento fondamentale perché mette un tassello in più per garantire la continuità produttiva e la retribuzione dei lavoratori di decine e decine di imprese.” Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.“Se il quadro generale resta preoccupante - prosegue Pagano -, questo ulteriore contributo che da oggi potrà dare la Regione Puglia sarà un aiuto preziosissimo per tutelare quella parte della vicenda, indotto e rispettivi lavoratori, che hanno pagato le conseguenze più amare della crisi del siderurgico di questi anni.”