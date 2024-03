Bimba di 2 anni positiva ai cannabinoidi: Procura dei Minori indaga sui genitori

LECCE - La bimba di 2 anni ricoverata all'ospedale di Scorrano nel Leccese dopo essere risultata positiva ai cannabinoidi è stata dimessa dalla struttura sanitaria. I genitori, originari di Catania ma residenti nel Salento, sono al centro delle indagini della Procura dei Minori di Lecce. L'ipotesi principale è che la piccola abbia assunto la cannabis inalando o assorbendola durante l'allattamento.La madre, 30enne di origini africane, e il padre, in cura al Sert per problemi di tossicodipendenza, sono sotto la lente degli inquirenti. Nonostante il ritrovamento di residui di sostanza stupefacente nella loro casa dopo una perquisizione successiva al ricovero, la bambina è stata riaffidata loro in attesa di ulteriori provvedimenti. Fortunatamente, al momento, si trova in buone condizioni di salute.