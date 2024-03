Eletta la Giunta della Camera di Commercio di Brindisi – Taranto

TARANTO – Nella sede della Cittadella delle imprese di Taranto, il Consiglio della Camera di commercio di Brindisi - Taranto ha eletto i 7 componenti della Giunta camerale, organo esecutivo collegiale dell’Ente.Il Presidente Vincenzo Cesareo ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: "Un’elezione serena con la quale il Consiglio ha assicurato l’immediata costituzione di una Giunta caratterizzata da altissima professionalità. L’entusiasmo è pari alla necessità di iniziare a lavorare quanto prima per tentare di arginare le difficoltà che caratterizzano le due aree che oggi mi piace definire come un unico territorio”.Presenti all'evento anche il Presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, la Presidente della Camera di commercio di Bari e di Unioncamere Puglia, Luciana Di Bisceglie e il Presidente della Camera di commercio di Lecce, Mario Vadrucci.Il Presidente di Unioncamere, Andrea Prete, ha tracciato le linee strategiche del Sistema camerale italiano: “Con l’elezione della Giunta, tutti gli Organi sono composti e si può partire per un’avventura che sarà sicuramente foriera di successo. A breve ci saranno 60 Camere e ciò ha comportato naturalmente un sacrificio che si è però rivelato necessario in considerazione della riduzione delle risorse del diritto annuale. I numeri ci dicono che si sono generati risparmi nelle Camera già accorpate. Mettersi insieme, dunque, è un valore che supera ogni residuo campanilismo”.La Giunta della Camera di commercio di Brindisi - Taranto è così composta:Vincenzo Cesareo - PresidenteDomenico D'Amico (Artigianato)Salvatore Toma (Trasporti e Spedizioni)Alfonso Cavallo (Agricoltura)Franco Gentile (Artigianato)Leonardo Giangrande (Commercio)Matilde Contento (Commercio)Gabriele Menotti Lippolis (Industria)Con l'elezione della Giunta, la Camera di commercio di Brindisi - Taranto è ora completa e pronta ad affrontare le sfide del futuro.