Elisabetta Conte emoziona sulle note del nuovo singolo 'Libera'

Elisabetta Conte da venerdì 22 marzo torna con 'Libera', il nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, uscito per (etichetta Rumori Digitali). Il brano, scritto da Elisabetta Conte e Alessandro Canta, racconta il momento in cui l’innamoramento matura e diventa un giovane amore in pieno contrasto con un mondo in tempesta, disilluso e annichilito.

”L’amore è appartenenza – spiega Elisabetta. Nella canzone dico “Ti appartengo e sono libera”. Questa frase, per come è vista oggi la libertà, sembra una contraddizione. Ma io credo che l’amore sia proprio questo. Appartenere non significa altro che portare qualcun altro nel cuore in qualsiasi cosa si faccia e si viva. Questo dona molta libertà: amare ed essere amati per quello che si è, senza possesso”.

L’inno all’amore cantato da Elisabetta, una ballad ricca di emozioni che rappresenta l’essenza e l’autenticità di un sentimento destinato a rafforzarsi. Vicini e abbracciati, distinti da uno strato d’aria: le tue diversità, le mie paure, le tue. Essere in due. Senza possesso, appartenere.