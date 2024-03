Fasano, il 9 aprile la selezione pubblica per 7 posti di istruttore amministrativo contabile

FASANO (BR) - Nella giornata di giovedì 21 marzo 2024 è stato pubblicato sul portale del Comune di Fasano il calendario della preselezione e della prova scritta per la selezione pubblica per sette posti di istruttore amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato, che si terranno il prossimo 9 aprile presso il nuovo Palazzetto dello Sport. - Nella giornata di giovedì 21 marzo 2024 è stato pubblicato sul portale del Comune di Fasano il calendario della preselezione e della prova scritta per la selezione pubblica per sette posti di istruttore amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato, che si terranno il prossimo 9 aprile presso il nuovo Palazzetto dello Sport.





"La scelta di questa data – dichiara l’assessore al Personale Giuseppe Galeota – riflette il nostro impegno a garantire ai candidati un adeguato preavviso per una preparazione ottimale".





Il concorso, originariamente previsto con termine per la presentazione delle candidature a giugno 2023, ha subito una modifica significativa a causa del Decreto Alluvioni, che ha imposto uno spostamento del termine per la presentazione delle candidature a ottobre 2023. Inoltre, la riforma del luglio 2023, che impone l’uso di strumenti informatici e digitali nelle procedure concorsuali, ha portato poi il Comune a adottare misure per adeguarsi a queste nuove normative, tra cui una variazione di bilancio e l’avvio di una ricerca di mercato per individuare il fornitore più adatto. Passaggi questi, che pur avendo determinato uno spostamento in avanti delle date delle prove, sottolineano l’impegno del Comune verso la modernizzazione, la trasparenza e la digitalizzazione della macchina amministrativa.





"Grazie all’approvazione del nuovo Piano del Fabbisogno del Personale – ha dichiarato il sindaco Francesco Zaccaria -, annunciamo con orgoglio che, a seguito del concorso, saranno effettuate altri tre innesti in pianta organizza, per un totale di dieci nuove assunzioni. Questo è un segnale tangibile dell’impegno di questa Amministrazione nel rafforzare il personale comunale, migliorando così l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Con il concorso 2024, facciamo un ulteriore passo avanti verso gli obiettivi di digitalizzazione della P.A., confermando la sua visione strategica nel piano assunzionale delle risorse umane".