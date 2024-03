Emiliano chiarisce il suo discorso in Piazza del Ferrarese: 'Nessuna ambiguità sulla mafia'

BARI - Il presidente Michele Emiliano è intervenuto per chiarire un passaggio del suo discorso di ieri in Piazza del Ferrarese a Bari, che ha generato alcune interpretazioni fuorvianti.Emiliano ha raccontato un aneddoto risalente al periodo in cui era sindaco di Bari, quando l'assessore Decaro fu invitato ad allontanarsi da alcuni esponenti della famiglia Capriati. Il presidente ha affermato di essersi recato personalmente dalla sorella del boss Antonio Capriati, condannato per omicidio, per chiarire che tali atteggiamenti non erano più tollerati e che l'assessore doveva essere rispettato.Emiliano ha sottolineato che il suo intervento non era volto a minimizzare la gravità del problema mafioso, ma a evidenziare come la sua condotta abbia contribuito a creare un clima di maggiore sicurezza e legalità a Bari."Non c'è ambiguità sulla mafia" ha dichiarato Emiliano. "La mia condotta è sempre stata improntata alla massima fermezza contro le organizzazioni criminali". Il presidente ha poi ribadito il suo impegno nella lotta alla mafia e nella difesa dei cittadini.Le precisazioni di Emiliano hanno raccolto il sostegno di alcuni esponenti politici, mentre altri hanno continuato a criticarlo. La polemica sul discorso di Emiliano è destinata a proseguire nei prossimi giorni.