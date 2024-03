Il Prof Schettini porta 'La fisica dell'amore' in TV: un viaggio oltre la divulgazione scientifica

BARI - Vincenzo Schettini, il celebre docente pugliese conosciuto anche come "La fisica che ci piace" sui social media, sta per fare il suo debutto in televisione. Con quasi un milione di follower su Facebook, 1,7 milioni su Instagram e 1,2 milioni su TikTok, Schettini ha conquistato il pubblico con la sua capacità di portare la scienza nel quotidiano in modo coinvolgente e accessibile.Ora, Schettini si prepara ad ampliare il suo pubblico con un nuovo programma su Rai 2, intitolato "La fisica dell'amore", in onda a partire da metà aprile. Tuttavia, questo non sarà solo un'altra trasmissione di divulgazione scientifica: il titolo stesso del progetto suggerisce un'espansione verso l'esplorazione dei sentimenti umani.Secondo le anticipazioni di davidemaggio.it, il programma vedrà Schettini condurre esperimenti su diversi aspetti dell'amore, aprendo la puntata con un approccio unico che va al di là dell'aspetto puramente fisico. Sarà un viaggio nell'animo umano, esplorando le sfaccettature di questo complesso sentimento attraverso la lente della fisica.Ma "La fisica dell'amore" non si limiterà agli esperimenti. Schettini ospiterà anche una serie di personaggi interessanti e diversificati, tra cui il famoso pornodivo Rocco Siffredi, la celebre cantante Rita Pavone, la conduttrice Nunzia De Girolamo e il comico Peppe Iodice. Questa varietà di ospiti promette di arricchire ulteriormente il programma, offrendo prospettive uniche sull'amore e sulle sue manifestazioni nella vita di ogni giorno.Per Schettini, questo nuovo progetto rappresenta solo l'ultimo passo in un percorso che lo ha portato dall'insegnamento alla celebrità sui social media, dalla scrittura di libri al teatro, fino ad approdare ora in televisione. La sua capacità di rendere accessibile la scienza e di esplorare temi complessi in modo innovativo lo ha reso un volto noto in diverse piattaforme mediatiche, dimostrando che la curiosità e l'entusiasmo possono essere contagiosi ovunque.