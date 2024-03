Mimì Coratina vince il premio Biol 2024 come miglior olio extravergine di oliva biologico

BARI - L'azienda pugliese Mimì di Donato Conserva si aggiudica il primo premio al Biol 2024, il prestigioso concorso internazionale dedicato agli oli extravergine di oliva biologici. Il suo "Mimì Coratina" è stato eletto come il migliore al mondo tra 483 oli in gara, provenienti da tutto il globo.La ventinovesima edizione del Biol si è tenuta a Bari, con la partecipazione dell'Assessore all'Agricoltura Donato Pentassuglia. La premiazione delle aziende vincitrici si terrà a Roma il 24 aprile nella Sala Cavour del MASAF.Al secondo posto si è classificata l'azienda spagnola Finca la Torre con il suo olio "Finca la Torre", mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato dall'azienda sarda Masoni Becciu con il suo "Cuncordu".Il successo del "Mimì Coratina" rappresenta un'importante affermazione per l'olivicoltura pugliese e per l'azienda Mimì di Donato Conserva, che si conferma ai vertici della produzione di olio extravergine di oliva biologico di alta qualità.Il premio Biol rappresenta un riconoscimento all'impegno e alla dedizione dei produttori che si dedicano all'olivicoltura biologica, un metodo di produzione rispettoso dell'ambiente e della salute dei consumatori.La ventinovesima edizione del Biol ha visto la partecipazione di un numero record di oli in gara, a conferma del crescente interesse per questo prodotto di eccellenza.Il successo del Biol 2024 testimonia la vitalità e il dinamismo del settore oleario biologico, che guarda al futuro con fiducia e ottimismo.