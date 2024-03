Ennesima tragedia sulle strade pugliesi: 29enne muore in un incidente

SAVA (TA) - Ancora una volta il sangue macchia le strade della Puglia. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo, un incidente stradale è costato la vita a un giovane di 29 anni, Luigi Chetta. Il tragico sinistro si è verificato sulla provinciale che collega Sava a Torricella, in provincia di Taranto.Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo la provinciale a bordo della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. L'auto è uscita fuori strada e si è schiantata contro un muro di cinta. L'impatto è stato violentissimo e il 29enne è deceduto sul colpo.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area.La notizia della morte di Luigi Chetta ha destato grande cordoglio nella comunità di Sava e Torricella. Il giovane era conosciuto e benvoluto da tutti. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra i suoi amici.L'ennesimo incidente mortale sulle strade pugliesi è un monito alla prudenza. La velocità e l'asfalto bagnato sono spesso un mix micidiale. È importante, quindi, guidare con attenzione e senso di responsabilità, per evitare tragedie come questa.