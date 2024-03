Liam Gallagher e John Squire: i due rocker inglesi in concerto al Fabrique di Milano

MILANO - Un evento unico e imperdibile è atteso a Milano. Liam Gallagher (frontman degli Oasis) e John Squire (chitarrista degli Stone Roses) si esibiranno, nell'unica data italiana, il 6 aprile al Fabrique di Milano, dove presenteranno i pezzi del loro disco uscito il 1 marzo 2024.

Dalla collaborazione tra le due leggende british, è nato un disco dal rock ‘n’ roll contagioso e travolgente, per un progetto che lascerà il segno in questo 2024. Il riff della chitarra di John si sposa con il timbro unico e graffiante di Liam.

Gallagher, da sempre fan di John Squire e della sua band, gli Stone Roses, che si ritrova a farci un disco insieme. Un sogno che si avvera per il frontman degli Oasis. Due icone di Manchester, in studio per la prima volta, a lavorare su un progetto che vale la pena ascoltarlo. Spiccano pezzi come 'Mars To Liverpool', 'Just another rainbow (una perla, se posso definirla una vera chicca dell'intero disco) e 'You're Not the Only One'.





Info e biglietti:

https://www.livenation.it/