Tragedia a Foggia: centauro 20enne muore in un incidente

FOGGIA - Un altro tragico incidente stradale ha sconvolto la città di Foggia. Ieri pomeriggio, 23 marzo, un giovane motociclista di 20 anni, Andrea Cacace, ha perso la vita in uno scontro con un'auto. Il sinistro è avvenuto alla periferia della città, in via Cerignola.Secondo una prima ricostruzione della dinamica, Andrea Cacace stava percorrendo via Cerignola in direzione di Foggia a bordo della sua moto. L'auto, una Fiat Multipla con a bordo padre, madre e figlia, stava svoltando a sinistra quando è avvenuto l'impatto. Lo scontro è stato violentissimo e il giovane centauro è stato sbalzato dalla sella. Andrea Cacace è morto sul colpo.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Presenti anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale per i rilievi del caso. I tre occupanti dell'auto sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.La notizia della morte di Andrea Cacace ha destato grande cordoglio nella comunità di Foggia. Il giovane era conosciuto e benvoluto da tutti. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra i suoi amici.L'ennesimo incidente mortale sulle strade di Foggia è un monito alla prudenza. La velocità e l'asfalto bagnato sono spesso un mix micidiale. È importante, quindi, guidare con attenzione e senso di responsabilità, per evitare tragedie come questa.La Polizia di Stato sta indagando per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.