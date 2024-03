Europa League: il Diavolo vede i quarti: 4-2 allo Slavia Praga

Ac Milan fb

Il Milan vince 4-2 contro lo Slavia Praga al San Siro. Gli ospiti partono meglio ma gli manca la precisione sotto porta. A passare in vantaggio sono i rossoneri con Giroud che al 34' insacca con un preciso colpo di testa su cross di Leao. Il vantaggio dura poco, con lo Slavia, in inferiorità numerica, che pareggia con una conclusione al volo di Doudera. Sul finale di tempo il Diavolo si riporta in vantaggio, prima col destro violento di Reijnders e poi col preciso colpo di testa di Loftus-Cheek.Nella ripresa i rossoneri sono disattenti in difesa e gli ospiti ne approfittano per accorciare le distanze con un tiro potente di Schranz, ma a siglare la rete del 4-2 ci pensa Pulisic che tocca il pallone sulla linea dopo un'azione ubriacante di Leao. Nel pomeriggio successo di 4-0 della Roma sul Brighton di De Zerbi, che con Dybala e Lukaku realizza la partita perfetta e si lancia ai quarti di Europa League.