Tutto esaurito al Teatro Petruzzelli per Madama Butterfly, diretta da Pierluigi Pizzi

Sotto la guida dell'Orchestra del Teatro, con Giacomo Sagripanti sul podio e Giovanni Farina come maestro del Coro del Petruzzelli, lo spettacolo promette un'esperienza emozionante per gli spettatori.Il regista Massimo Pizzi Gasparon, incaricato di riportare in vita l'elegante allestimento dell'Arena Sferisterio di Macerata, si occupa anche del disegno luci, aggiungendo ulteriori sfumature di atmosfera alla produzione.La storia struggente di Madama Butterfly, tratta dal dramma di David Belasco e portata sul palcoscenico con il libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giocosa, fu eseguita per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano nel lontano 1904.Il cast, composto da talenti internazionali, vede Vittoria Yeo e Michiko Takeda alternarsi nel ruolo di Cio-Cio-San, mentre Dmytro Popov e Riccardo Della Sciucca si alternano nel ruolo di F.B. Pinkerton. Luca Galli e Mario Cassi interpretano Sharpless, mentre gli altri ruoli sono affidati a una brillante selezione di artisti.Le repliche di Madama Butterfly sono previste per martedì 5 marzo alle 20:30, mercoledì 6 marzo alle 18:00, giovedì 7 marzo alle 20:30, venerdì 8 marzo alle 20:30, sabato 9 marzo alle 18:00 e domenica 10 marzo alle 18:00, tutte già esaurite.I biglietti per gli spettacoli della Stagione d’Opera e Balletto e della Stagione Concertistica del Petruzzelli sono disponibili presso il Botteghino del Teatro e online su www.vivaticket.it . Per informazioni, è possibile contattare il Teatro Petruzzelli al numero 0809752810.