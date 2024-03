Ex Ilva, Pagano (Pd): 'Governo rispetti impegno preso con l’indotto'

ROMA - “Lo stallo in cui è piombato il dialogo tra Urso e imprese dell’indotto non può che preoccupare. Questo Governo, dopo le scelte disastrose di Fitto, ha finalmente preso una posizione di tutela verso queste aziende, garantendo soluzioni per saldare i 120 milioni di euro di crediti che vantano nei confronti di Acciaierie d’Italia. Ho appena depositato un’interrogazione al Ministro delle imprese per vederci chiaro: dopo i rumors sul retrofront delle banche e di SACE, quali sono i prossimi passi? Non bisogna mai dimenticare che dietro a questa crisi ci sono 2000 famiglie e un bel pezzo dell’economia tarantina. Il Ministro Urso ha preso un impegno personale con loro, ora lo rispetti.” Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del PD.