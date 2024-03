Lumiwings aumenta i voli da Foggia a Milano: 6 voli a settimana da aprile 2024

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì:





Foggia - Milano Malpensa: orari da definire

Milano Malpensa - Foggia: orari da definire



Venerdì:





Foggia - Milano Malpensa: orari da definire

Milano Malpensa - Foggia: orari da definire



Martedì e giovedì:





Foggia - Bergamo Orio al Serio: orari da definire

Bergamo Orio al Serio - Foggia: orari da definire



I passeggeri già prenotati sui voli previsti per Milano Malpensa dall'8 aprile saranno riprogrammati su quelli per Linate.



Un'ottima opportunità per i viaggiatori



L'aumento dei voli e l'aggiunta di nuovi orari comodi durante la settimana rappresentano un'ottima opportunità per i viaggiatori che da Foggia vogliono raggiungere Milano. Lumiwings offre un servizio competitivo e prezzi accessibili, rendendo questa rotta ancora più interessante.



Un segnale positivo per lo scalo di Foggia



L'aumento dei voli di Lumiwings è un segnale positivo per lo scalo di Foggia, che conferma la sua crescita e il suo ruolo strategico nel panorama del trasporto aereo italiano.



Maggiori informazioni



Per maggiori informazioni sui nuovi voli e per prenotare i biglietti, è possibile consultare il sito web di Lumiwings o contattare il call center della compagnia aerea.

Foggia - Milano Linate: 11:15 - 12:40Milano Linate - Foggia: 13:40 - 15:05