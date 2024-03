Ex Ilva, Pagano (PD): 'Tabarelli scioccante. Con Governo complice a Taranto torna la fabbrica di morte'

ROMA - "Eccolo l'uomo del negazionismo più becero." Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico, commenta le dichiarazioni odierne del nuovo Commissario straordinario dell'ex Ilva Francesco Paolo Troncarelli, che ha definito l'acciaieria di Taranto come "la più pulita al mondo"."Come purtroppo volevasi dimostrare, la nomina di Troncarelli è stato un messaggio chiaro di questo governo alla città: la decarbonizzazione, l'ambiente e la salute non sono più una priorità. E la frase scioccante pronunciata oggi non è altro che la dimostrazione di questo cambio di rotta. Verrebbe amaramente da dire che se l'ex Ilva è l'acciaieria più pulita al mondo, Troncarelli è il miglior Commissario possibile...""Il Governo Meloni si è dimostrato complice di questa deriva, voltando le spalle alle giuste istanze dei cittadini di Taranto che da anni chiedono un futuro libero dalla morsa dell'inquinamento. La salute dei tarantini non è negoziabile e non può essere sacrificata sull'altare di una produzione industriale che non ha futuro.""Il Partito Democratico è al fianco dei cittadini di Taranto e continuerà a battersi per una riconversione industriale green dell'ex Ilva, che tuteli l'ambiente e la salute e che dia un futuro sostenibile alla città. È inaccettabile che si torni indietro rispetto ai progressi fatti negli ultimi anni. Il Governo deve cambiare rotta e assumersi la responsabilità di questa situazione."Le dichiarazioni di Troncarelli hanno acceso un acceso dibattito sulla situazione dell'ex Ilva e sul futuro di Taranto. Il PD si impegna a tenere alta l'attenzione su questa vicenda e a continuare a lottare per un futuro migliore per la città."Non permetteremo che Taranto torni ad essere una fabbrica di morte. La città ha diritto ad un futuro libero dall'inquinamento e ad un modello di sviluppo sostenibile che tuteli l'ambiente e la salute dei cittadini."