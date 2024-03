Brindisi, incontro tra Comune e ADSPMAM per lo sviluppo infrastrutturale del porto

BRINDISI - Nella mattinata del 27 marzo 2024, si è tenuto un incontro di rilievo presso la sala giunta del Comune di Brindisi. Questo incontro ha coinvolto diverse figure chiave per il futuro del porto. Tra i partecipanti c’erano il presidente di ADSPMAM, Ugo Patroni Griffi, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, il vicesindaco con delega all’urbanistica, Massimiliano Oggiano, e Donato Di Palo, Amministratore del Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo. - Nella mattinata del 27 marzo 2024, si è tenuto un incontro di rilievo presso la sala giunta del Comune di Brindisi. Questo incontro ha coinvolto diverse figure chiave per il futuro del porto. Tra i partecipanti c’erano il presidente di ADSPMAM, Ugo Patroni Griffi, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, il vicesindaco con delega all’urbanistica, Massimiliano Oggiano, e Donato Di Palo, Amministratore del Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo.





Al centro del dibattito c’è un significativo intervento infrastrutturale proposto dal Consorzio. Questo intervento mira a potenziare lo sviluppo della cantieristica navale, in linea con le disposizioni del nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP). Il progetto prevede diverse azioni, tra cui:

- Realizzazione di un pontile: Questo pontile sarà utilizzato per l’attracco di navi su un’area di oltre 5.000 metri quadri.

- Demolizione di una piattaforma: Questa demolizione consentirà l’allargamento e il posizionamento di un travel lift, un’apparecchiatura mobile utilizzata per sollevare le navi dall’acqua e trasportarle intorno al molo.





L’iter procedurale e amministrativo per il progetto è già stato completato, e ora il progetto è in corsa per ottenere finanziamenti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sia l’Ente portuale che il Comune di Brindisi hanno espresso pieno sostegno e condivisione verso tale investimento. Oltre a rappresentare un notevole impulso per l’industria cantieristica locale, si prevede che esso genererà almeno altre 200 nuove opportunità di lavoro nell’area brindisina.