F.A.T.: Fango, Acqua, Terra - Una mostra fotografica per raccontare la Puglia attraverso gli occhi dei giovani

Progetto: F.A.T. - Fango, Acqua, Terra

Organizzazione: Associazione AFO6 di Taranto con il sostegno di Canon Italia

Periodo: Novembre - Dicembre 2023

Numero studenti: 24

Istituti scolastici coinvolti: 4

Tema: Tradizioni legate alla Puglia

Tecnica: Fotografia



Mostra:





Luogo: Spazioporto di Taranto

Data: 16 marzo - 4 aprile 2024

Successivamente: A rotazione nelle sedi dei 4 Istituti scolastici

L'iniziativa F.A.T. rappresenta un esempio virtuoso di come la fotografia possa essere utilizzata come strumento di educazione, valorizzazione del territorio e crescita personale per i giovani.

Si è inaugurata ieri mattina presso lo Spazioporto di Taranto la mostra fotografica F.A.T. - Fango, Acqua, Terra, frutto del progetto omonimo che ha visto ventiquattro studenti di quattro istituti superiori della provincia impegnati a raccontare, attraverso l'obiettivo, le tradizioni legate alla loro terra.L'iniziativa, promossa dall'Associazione AFO6 di Taranto con il sostegno di Canon Italia, si inserisce all'interno del programma globale "Canon Young People Program 2023".I ragazzi, equipaggiati con macchine fotografiche Canon e guidati da docenti d'eccellenza, si sono avventurati alla scoperta del proprio territorio, catturando con occhio creativo e appassionato immagini uniche.Gli scatti esposti, frutto di un percorso formativo di due mesi, compongono un racconto per immagini che intende offrire uno sguardo originale sulla Puglia, Taranto e provincia.Tra i temi esplorati, la ceramica di Grottaglie, la mitilicoltura tarantina e l'olivicoltura della provincia, raccontati attraverso i volti e le opere di alcune delle più rappresentative personalità artigiane.La mostra, allestita presso lo Spazioporto, quartier generale dell'attività che ha ospitato le lezioni teoriche rivolte ai ragazzi, sarà visitabile fino al 4 aprile. Successivamente, si trasferirà a rotazione nelle sedi dei quattro Istituti scolastici coinvolti.L'inaugurazione, avvenuta alla presenza delle scuole partecipanti, ha visto l'intervento di Mimmo Battista, project manager responsabile dell'iniziativa per l'Associazione AFO6, che ha sottolineato l'importanza di questa esperienza formativa per i giovani talenti del territorio.Un'occasione unica per valorizzare le tradizioni locali e dare voce alle nuove generazioni attraverso la fotografia.