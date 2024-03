Foggia batte Messina 3-0: terza vittoria esterna per i rossoneri

MESSINA - Il Foggia conquista la terza vittoria esterna consecutiva battendo il Messina 3-0 al "San Filippo" nella trentatreesima giornata del girone C di Serie C.La gara inizia con un buon ritmo e al 20' il Foggia passa in vantaggio: cross di Garofalo dalla sinistra e Gagliano, di testa, insacca alle spalle di Lewandowski. Il Messina prova a reagire, ma i rossoneri si difendono bene e chiudono il primo tempo in vantaggio.Nella ripresa il Foggia raddoppia al 11': cross di Di Noia dalla destra e Tascone, di testa, anticipa Lewandowski e firma il 2-0. Il Messina non ci sta e prova a riaprire la partita, ma i rossoneri controllano bene il gioco e al 92' chiudono definitivamente la gara con Millico, che sfrutta un assist di Curcio e realizza il 3-0 finale.