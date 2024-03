Serie C, il Monopoli vince 1-0 sul Benevento al Vigorito

- Quarta vittoria esterna del Monopoli che prevale 1-0 sul Benevento al “Vigorito” nella trentatreesima giornata del girone C di Serie C. E’ decisiva la rete realizzata da Tommasini al 27’ del secondo tempo per il successo dei biancoverdi. Sesta vittoria in questo campionato del Monopoli, che è al quartultimo posto con 33 punti insieme alla Turris. Terza sconfitta interna dei campani. Terza sconfitta nel girone C di Serie C per la squadra di Gaetano Auteri, seconda con 61 punti.