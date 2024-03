Omicidio a Casarano, Marti: 'Impegno del Governo per la sicurezza dei cittadini'

BARI - "L'omicidio avvenuto in pieno giorno per le strade di Casarano rappresenta un tragico segnale della presenza e del risveglio della criminalità organizzata nel nostro territorio. In questo momento cruciale, lo Stato continua a dimostrare la sua determinazione nella lotta contro la criminalità organizzata". Così in una nota il sen. Roberto Marti."Il Ministro Piantedosi - prosegue -, insieme ai magistrati e a tutte le forze dell’ordine operanti con dedizione nella nostra regione, affronterà questa situazione con risolutezza. Non abbandoneremo i nostri cittadini. Lo Stato è pienamente impegnato nel garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Utilizzeremo tutti i mezzi a nostra disposizione per contrastare la criminalità e proteggere i nostri concittadini. Il governo continuerà a garantire il suo impegno per un territorio sicuro e pacifico per tutti i cittadini" conclude Marti.